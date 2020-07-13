Роман Широков назвал позиции, которые "Зениту" нужно усилить летом

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков высказал мнение, что петербургскому клубу нужно усилить несколько позиций в летнее трансферное окно.

"Им нужно поменять одного из центральных защитников. Если у Ивановича заканчивается контракт и есть более молодой игрок такого же уровня, наверное стоит заменить. Думаю, "Зенит" будет уповать на то, чтобы приобрести какого-нибудь центрального полузащитника более комбинационного. Есть Барриос, который все закрывает, — это отлично. Нужен более разносторонний. Для вариативности они кого-то приобретут. Если уйдет Азмун — нужен нападающий", - приводит слова Широкова "Матч ТВ".

Напомним, что "Зенит" второй раз подряд стал победителем Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне петербургский клуб выступит в групповом турнире Лиги Чемпионов.

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