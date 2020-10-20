Роман Широков объяснил, почему он избил судью во время матча

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Роман Широков объяснил, почему он избил судью во время матча

Бывший футболист сборной России Роман Широков объяснил, почему он избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительского турнира.

"Я подбежал к Данченкову и хотел ударить его ладонью в область лица, чтобы не столько причинить ему физическую боль, сколько выразить свое несогласие с его решением, поскольку на тот момент я испытывал к нему сильные неприязненные чувства", - приводит слова Широкова Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 10 августа. Широков играл за команду "Матч ТВ" против клуба "Ничего Обычного". В одном из эпизодов хавбек посчитал, что за фол против него должен был быть назначен пенальти. Арбитр не согласился с мнением Широкова, после чего футболист стал оскорблять и угрожать рефери. В ответ на это судья показал игроку красную карточку, после чего Широков избил его.

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