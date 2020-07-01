Роман Широков прокомментировал победу ЦСКА над "Спартаком" в РПЛ



Бывший полузащитник московских ЦСКА и "Спартака" Роман Широков поделился мнением о победе "армейцев" над "красно-белыми" в матче 25-го тура чемпионата России (2:0).

"По эмоциям в дерби со стороны болельщиков и игроков всё было неплохо. А по качеству футбола у меня и до игры не было никаких иллюзий, обе команды действуют от соперников. "Армейцы" и с "Динамо" играли на контратаках, вчера тоже выходили с задачей сохранить задел перед "Спартаком", а если повезет – выиграть. Вот им это и удалось. Я увидел то, чего ожидал. Все свелось к ошибкам – Максименко допустил небольшую помарку, а Акинфеев блестяще вытащил удар от Умярова в конце. А других моментов в принципе и не было", - приводит слова Широкова "Чемпионат".

Напомним, что победу ЦСКА принес дубль хорватского полузащитника Николы Влашича.

ЦСКА остался на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Спартак" по-прежнему занимает шестую позицию.

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