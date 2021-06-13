Роман Широков прокомментировал поражение сборной России от Бельгии на Евро-2020

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о критике в адрес защитника Андрея Семенова после поражения национальной команды от Бельгии (0:3) на Евро-2020.

"Безусловно то, что мы проиграем, большинство ожидало. Надежда была на то, что это первый матч, что мы продержимся первый тайм, а бельгийцы занервничают. Но мы пропустили уже на десятой минуте, потом еще – дальше было тяжело рассчитывать на результат.

Не понимаю тех, кто все повесил на Семенова. Футбол состоит из ошибок, ничего страшного. Впереди было еще 80 минут, а мы не создали ни одного момента с игры – это должно настораживать больше, чем ошибки.

В следующих матчах надо по-любому забивать и выигрывать, а а этом матче мы не продемонстрировали, что так умеем. За счет чего пытались забить кроме забросов на Дзюбу? Уже года четыре мы бьем на него, он скидывает, и наши подбирают мяч.

Когда соперник плюс-минус нашего уровня, то есть какие-то комбинации. Но вчера защитники практически ничего не позволили, а полузащитники подбирали мячи", – сказал Широков.

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