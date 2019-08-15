Роман Широков встретился на отдыхе с Андреа Пирло

Экс-игрок сборной России Роман Широков сфотографировался на отдыхе с бывшим полузащитником сборной Италии Андреа Пирло.

"Очень приятная встреча с Пирло. Grande maestro", - подписал фотографию Широков.

На снимке с футболистами также присутствует депутат Госдумы Андрей Чернышев.

А еще: Перишич сказал, что для успеха в Лиге чемпионов командам необходимы хорватские футболисты| http://soccernews.ru