Роман Широков встретился на отдыхе с Андреа Пирло

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Роман Широков встретился на отдыхе с Андреа Пирло

Экс-игрок сборной России Роман Широков сфотографировался на отдыхе с бывшим полузащитником сборной Италии Андреа Пирло.

"Очень приятная встреча с Пирло. Grande maestro", - подписал фотографию Широков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очень приятная встреча с @andreapirlo21 grande maestro

Публикация от Роман Широков (@shirokovrn)

На снимке с футболистами также присутствует депутат Госдумы Андрей Чернышев.

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