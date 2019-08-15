Роман Широков встретился на отдыхе с Андреа Пирло
Экс-игрок сборной России Роман Широков сфотографировался на отдыхе с бывшим полузащитником сборной Италии Андреа Пирло.
"Очень приятная встреча с Пирло. Grande maestro", - подписал фотографию Широков.
На снимке с футболистами также присутствует депутат Госдумы Андрей Чернышев.
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