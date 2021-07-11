Роман Яремчук согласен на трансфер в "Бенфику"

Фото: инстаграм Яремчука/Автор неизвестен

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на Voetbal24, нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук дал свое согласие на трансфер в клуб из чемпионата Португалии.

По информации источника, украинский форвард надеется, что "Гент" и "Бенфика" в ближайшее время согласуют все детали перехода.

Отмечается, что нынешний клуб Яремчука хочет заработать на украинце 25 миллионов евро, однако "Бенфика" планирует немного сбить цену.

В прошедшем сезоне нападающий забил 20 голов и отдал 7 голевых передач в чемпионате Бельгии.

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