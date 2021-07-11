Роман Яремчук согласен на трансфер в "Бенфику"

Теги гентукраинароман яремчукбенфика

Роман Яремчук согласен на трансфер в "Бенфику"Фото: инстаграм Яремчука/Автор неизвестен

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на Voetbal24, нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук дал свое согласие на трансфер в клуб из чемпионата Португалии.

По информации источника, украинский форвард надеется, что "Гент" и "Бенфика" в ближайшее время согласуют все детали перехода.

Отмечается, что нынешний клуб Яремчука хочет заработать на украинце 25 миллионов евро, однако "Бенфика" планирует немного сбить цену.

В прошедшем сезоне нападающий забил 20 голов и отдал 7 голевых передач в чемпионате Бельгии.

Также не пропустите: Гетце высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

100 миллионов рублей - сумма, которую потратит Слуцкий на строительство стадиона в Волгограде

100 миллионов рублей - сумма, которую потратит Слуцкий на строительство стадиона в Волгограде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 29 70
2 Гент Гент 29 55
3 Шарлеруа Шарлеруа 29 54
4 Антверпен Антверпен 29 53
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 29 49
6 Мехелен Мехелен 29 44
7 Генк Генк 29 44
8 Андерлехт Андерлехт 29 43
9 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 29 36
10 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 29 36
11 Кортрийк Кортрийк 29 33
12 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 29 33
13 Эупен Эупен 29 30
14 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 29 23
15 Остенде Остенде 29 22
16 Ред Стар Ваасланд Ред Стар Ваасланд 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов