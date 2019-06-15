Романцев: "Единственное, что пожелаю "Спартаку" - купить игроков"
Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев считает, что многие игроки "Спартака" не соответствуют амбициям клуба.
"Чтобы вернуть спартаковский футбол, нужны исполнители. У Кононова нет ни Титова, ни Тихонова, ни Цымбаларя, ни Никифорова, ни Онопко, ни Ледяхова. Такого уровня и понимания футбола игроков нет.
Единственное, что пожелаю "Спартаку" - купить игроков. У нас очень много слабых мест во всех линиях. Говорю уже как бывший тренер. Если мы хотим быть чемпионами, то надо взять минимум четырёх игрочищ!
Отбросим все эмоции, весь негатив. Ведь состав совсем недавно был. Во-первых, Промес. Плюс Глушаков, когда был в форме. Потенциально - Ерёменко. Уже неплохая компания. Ещё чуть-чуть добавить туда молодёжи. Того же Мелкадзе. Вот средняя линия на чемпионство и на приличные амбиции в Европы!" - сказал Романцев.
Напомним, что "Спартак" становился чемпионом России в 2017 году, а в минувшем сезоне финишировал в РПЛ только на пятом месте.
65-летний Романцев возглавлял "красно-белых" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. На счету именитого наставника 19 трофеев, в том числе 9 чемпионских кубков.
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|2
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|Оренбург
|30
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|Ахмат
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|41
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|Урал
|30
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|11
|Рубин
|30
|36
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|Динамо Москва
|30
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|13
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|30
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|Уфа
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