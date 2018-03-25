Романцев: "Главная проблема у сборной осталась прежней"
Известный тренер Олег Романцев подвел итог товарищескому матчу сборной России против национальной команды Бразилии.
"Встреча с таким звездным противником оказалась сверхполезной. Проблема прежняя и она на поверхности - это стабильность и слаженность обороны. Есть проверенный, надежный вратарь, хороший выбор разноплановых полузащитников. Остальное требует доводки. Главный тренер наверняка это знает и будет стараться выправить ситуацию. И давайте надеяться, что во вторник в Питере мы увидим, как идет работа над ошибками", - цитирует 64-летнего специалиста Rusfootball.info.
Напомним, Силкин остался разочарован игрой сборной России в матче с Бразилией. | soccernews.ru
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