Романцев: "Головин пока не набрал нужных кондиций"

Экс-наставник сборной России Олег Романцев высказался об игре хавбека Александра Головина.

"Головин пока не набрал нужных кондиций, это и неудивительно. Парень перешел в зарубежный клуб, столкнулся с совершенно иным футболом, новой средой. Ему все в диковину. Да еще и получил повреждение. И естественно Александр бросил все силы, чтобы утвердиться в составе. А это требует огромных физических и нервных затрат.

Сейчас еще "Монако" Анри возглавил. Значит, надо новому тренеру себя показать. В сборной Головин также выкладывается по полной. Но чувствуется, что ему пока не хватает легкости. Хотя в отдельных эпизодах видно - потенциал у него большой. Значит, будет прибавлять" - приводят слова Романцева российские СМИ.

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