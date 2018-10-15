Романцев: "Головин пока не набрал нужных кондиций"

Теги россияалександр головинолег романцев

Романцев: "Головин пока не набрал нужных кондиций"

Экс-наставник сборной России Олег Романцев высказался об игре хавбека Александра Головина.

"Головин пока не набрал нужных кондиций, это и неудивительно. Парень перешел в зарубежный клуб, столкнулся с совершенно иным футболом, новой средой. Ему все в диковину. Да еще и получил повреждение. И естественно Александр бросил все силы, чтобы утвердиться в составе. А это требует огромных физических и нервных затрат.

Сейчас еще "Монако" Анри возглавил. Значит, надо новому тренеру себя показать. В сборной Головин также выкладывается по полной. Но чувствуется, что ему пока не хватает легкости. Хотя в отдельных эпизодах видно - потенциал у него большой. Значит, будет прибавлять" - приводят слова Романцева российские СМИ.

Читайте также: Газзаев: "В течение года-полутора Головин может выйти на европейский уровень". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов