Романцев мог возглавить "Зенит"

Теги зенит санкт-петербург

Романцев мог возглавить "Зенит"

Российский футбольный эксперт Евгений Ловчёв заявил, что в своё время "Зенит" отказался от возможности назначить на пост главного тренера Олега Романцева.

"Когда в "Зените" планировали расстаться с Петржелой, знаю, что Фурсенко предлагали Романцева. Мол, это самый авторитетный российский тренер, столько выиграл, но Фурсенко сказал, что скоро в "Зените" появится очень известный европейский специалист. После этого, "Зенит" делал ставку только на иностранцев" - сказал Ловчёв.

Напомним, что Петржелу на посту наставника "Зенита" сменил голландский специалист Дик Адвокат, который привёл команду к победе в Кубке УЕФА.

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комментарии
Пьянь

Пиздеж. Романцева, после того, как он спился, никто всерьез уже не рассматривал. А когда ОИР был на уровне, тогда Зенит в первой лиге за выживание боролся.

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vBANVAC

Боже Ловчев уев Эксперт. зае... что за чушь ты всё время несёшь!!! просто уже отойди ты от футбола не твоё это уже давно!! ЭКсперт блеат

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