Романцев мог возглавить "Зенит"

Российский футбольный эксперт Евгений Ловчёв заявил, что в своё время "Зенит" отказался от возможности назначить на пост главного тренера Олега Романцева.

"Когда в "Зените" планировали расстаться с Петржелой, знаю, что Фурсенко предлагали Романцева. Мол, это самый авторитетный российский тренер, столько выиграл, но Фурсенко сказал, что скоро в "Зените" появится очень известный европейский специалист. После этого, "Зенит" делал ставку только на иностранцев" - сказал Ловчёв.

Напомним, что Петржелу на посту наставника "Зенита" сменил голландский специалист Дик Адвокат, который привёл команду к победе в Кубке УЕФА.

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