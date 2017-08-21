Романцев: "На сегодня явных фаворитов в борьбе за золото в РФПЛ нет"

Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев считает, что на данный момент ни одна команд в стране не может похвастаться чемпионской игрой.

Об этом специалист заявил после поражения своей бывшей команды от "Локомотива" в 7-м туре чемпионата России (3:4).

"Для "Локомотива" это очень важные три очка, которые заставят умерить пыл недругов Семина. Для "Спартака" – очередная возможность остановиться, оглянуться и решить, как идти дальше. Пока же я не вижу ни у одной из команд чемпионской игры. На сегодня явных фаворитов в борьбе за золото нет. И в чьих руках оно окажется, решится в последних турах", - сказал он.

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