Романцев: "Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены"

Теги олег романцев

Романцев: "Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены"Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал мероприятия в Госдуме РФ, которые были посвящены финансированию профессиональных клубов.

"Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены, даже если мы станем чемпионами мира в 2018 году. Все равно у нас многое действует неправильно.

На заседании я говорил о сокращении перелетов, чтобы футболисты могли больше тренироваться. Другие спикеры высказывали мнение о вопросах финансирования. Все это правильно.

Сейчас мы находимся в седьмом десятке рейтинга ФИФА и, если не будем принимать какие-то меры, так и останемся внизу. А может быть, деградируем еще сильнее", - сказал Романцев.  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов