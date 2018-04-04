Романцев: "Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены"

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал мероприятия в Госдуме РФ, которые были посвящены финансированию профессиональных клубов.

"Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены, даже если мы станем чемпионами мира в 2018 году. Все равно у нас многое действует неправильно.

На заседании я говорил о сокращении перелетов, чтобы футболисты могли больше тренироваться. Другие спикеры высказывали мнение о вопросах финансирования. Все это правильно.

Сейчас мы находимся в седьмом десятке рейтинга ФИФА и, если не будем принимать какие-то меры, так и останемся внизу. А может быть, деградируем еще сильнее", - сказал Романцев. | soccernews.ru