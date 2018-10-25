Романцев: "Назначение Карреры - ошибка, а чемпионство "Спартаку" принес Аленичев"

Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев считает назначение Массимо Карреры на должность главного тренера ошибкой.

По словам специалиста, чемпионский титул красно-белых в сезоне 2016/2017 был заслугой Дмитрия Аленичева.

"И прежде считал, и сейчас считаю – назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой. А выигрыш чемпионского золота – это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону. Ведь то, как "Спартак" провел весь тот золотой чемпионат, подтвердило – сделал он это на самом высоком уровне.

А главная заслуга Карреры, за что я его уважаю, состояла в том, что итальянец ничего не испортил. У врачей есть такая профессиональная поговорка – главное не навредить! И это тот самый случай", - сказал он. | soccernews.ru