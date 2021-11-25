Романцев назвал лучшего игрока "Спартака" в матче с "Наполи"
Фото твиттер "Спартака"
Бывший наставник московского "Спартака" Олег Романцев поделился мыслями об игре 5-го тура группового этапа Лиги Европы между "красно-белыми" и "Наполи".
Напомним, что российская команда дома победила со счётом 2:1 и вышла на первое место в своём квартете.
"Это был матч Селихова! По крайней мере, минимум в четырёх моментах его реакция спасла нас от неприятностей. А когда партнёры чувствуют, что их вратарь поймал волну, у них появляется второе дыхание. Очень рад за Сашу, что, пережив тяжёлую травму, он вернулся в строй и сегодня у "Спартака" есть надёжный голкипер.
Соболев - форвард, который сделал свою работу. Он и Селихов просто помогли добиться "Спартаку" того, чего от него в каждом матче ждут миллионы болельщиков. Вот эти двое и были той маленькой командой, которая вела за собой остальных. А это - главное!" - сказал Романцев.
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