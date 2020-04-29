Романцев назвал лучшего тренера РПЛ на данный момент

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев рассказал, кто, по его мнению, сейчас лучший тренер в РПЛ.

"Семин - номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас. Без сомнений. В чем его секрет? Это вы у него спросите. Знаю одно: столько лет держать команду на стабильно высоком уровне может только выдающийся тренер", - передает слова Романцева "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что "Локомотив" не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. "Железнодорожники" за 22 тура РПЛ набрали 41 балл и расположились на 2 месте.

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