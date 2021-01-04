Романцев назвал оптимальный вариант на замену Тедеско в "Спартаке"
Легендарный наставник московского "Спартака" Олег Романцев рассказал, кого он видит преемником Доменико Тедеско на посту главного тренера "красно-белых".
"Если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать "Спартаку", я не раздумывая назвал бы Карпина. По игре его нынешнего "Ростова", по умению перестраиваться в любой ситуации видно, что сейчас в плане готовности держать удар он в полном порядке. Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром", - сказал Романцев.
Карпин уже возглавлял "Спартак" с апреля 2009 по май 2012 и с ноября 2012 по март 2014 года, не выиграв за этот период ни одного трофея.
Тедеско будет работать с командой до конца текущего сезона, после чего покинет пост главного тренера в связи с истечением срока контракта.
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