Романцев назвал позиции, которые нужно усилить "Спартаку"
Фото твиттер "Спартака"
Бывший наставник московского "Спартака" Олег Романцев порассуждал о том, какие трансферы необходимо совершить "красно-белым" грядущим летом.
"На мой взгляд, на сегодня у "Спартака" очень приличная линия атаки. В остальных звеньях есть позиции, которые требуют усиления. Полузащите не хватает хавбека, способного вести игру, а обороне нужно усиление на флангах. И было бы неплохо купить на эти места хотя бы по одному качественному исполнителю", - сказал Романцев.
Напомним, что "Спартак" вместо Доменико Тедеско возглавил португалец Руй Витория.
В следующем сезоне "народная команда" сыграет в квалификации Лиги Чемпионов. Также стоит задача завоевать чемпионство в честь 100-летия клуба.
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