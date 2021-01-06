Романцев назвал тренера, который может сменить Тедеско в "Спартаке"
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о новом тренере для клуба.
"Заметно, что как тренер Карпин окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Поэтому, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать "Спартаку", я не раздумывая назвал бы Карпина.
Курбан Бердыев? Я его совершенно не знаю. Поэтому я ничего не могу сказать о его человеческих качествах. Однако его работа в "Рубине", который он два раза приводил к чемпионству, и в "Ростове", говорит о том, что он настоящий профессионал", - приводит слова Романцева "Спорт-Экспресс".
Стоит отметить, что Карпин уже возглавлял "Спартак" с 2009 по 2012 год.
Напомним, что Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком" и покинет клуб по окончании сезона. После 19 туров клуб идет в РПЛ на третьем месте.
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