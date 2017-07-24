Романцев: "Немного тревожно за "Спартак"

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Романцев: "Немного тревожно за "Спартак"Известный тренер Олег Романцев высказался о выступлении московского "Спартака" в стартовавшем чемпионате страны.

"Конечно, немного тревожно. Но в наше время две игры вничью на выезде считались неплохим результатом, это сейчас одно очко -чуть ли не поражение. Пока рано делать выводы. Теперь нужно смотреть, как "Спартак" сыграет с лидерами", - цитирует 63-летнего специалиста Лента.ру.

Напомним, Бышовец высказался об игре "Спартака" в матче с "Динамо". | soccernews.ru

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