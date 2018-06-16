Романцев: "Нужно сказать, что России повезло с календарем на ЧМ"

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев высказался о выступлении россиян на мировом первенстве-2018.

В первой игре Россия обыграла Саудовскую Аравию (5:0). На очереди игра с Египтом.

"Нужно сказать, что нам повезло с календарем. Так вышло, что каждый следующий соперник сильнее предыдущего. Это дает возможность подниматься по ступенькам, накапливая силы и анализируя то, в чем следует прибавлять. Очень жаль, что получил травму Дзагоев. По тем двадцати с небольшим минутам, что Алан провел на поле, было видно, что полузащитник в хорошем состоянии. В связи с этим вспоминается травма Александра Мостового, полученная перед самым отъездом на Чемпионат Мира в Японию. Конечно, команда не должна зависеть от потери одного футболиста, но сказаться на качестве игры это может", - сказал он.

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