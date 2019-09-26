Романцев - о ситуации в "Спартаке": "Надо набраться терпения, сейчас идёт строительство по сути новой команды"

Бывший наставник московского "Спартака" Олег Романцев поделился мыслями о текущем положении дел в стане "красно-белых".

"Надо пережить этот момент, поскольку настоящий коллектив подобные неудачи закаляют и делают крепче. Вот такую проверку на прочность сейчас предстоит пройти и "Спартаку" и его тренеру. Хочу подчеркнуть, что комплектование состава проходило на перспективу. И как тренер я считаю, что в этой ситуации надо набраться терпения. А у болельщика своя философия - дай результат, а остальное всё лирика!

Должен ли Кононов продолжить работу? Сейчас идёт строительство по сути новой команды. И спешка здесь ни чему хорошему никогда не приводила", - сказал Романцев.

Напомним, что "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, столичная команда уже вылетела из Лиги Европы.

Контракт Кононова с клубом истекает по окончании сезона. Минувшим летом на трансферы было потрачено 42 миллиона евро.

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