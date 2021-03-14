Романцев оценил матч "Динамо" - "Спартак" в РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился мнением о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги "Динамо" - "Спартак" (1:2).
"Матч настроил меня оптимистично. "Динамо" и "Спартак" играли так, что не стыдно и в еврокубках с такой игрой выступать – не с грандами, конечно, но с клубами вроде "Динамо" Загреб и "Янг Бойз" можно.
Все мы надеемся, что сейчас мы на самом дне и ниже уже не упадем. Да и вообще – после любого падения начинается если не взлет, то подъем однозначно", – приводит слова Романцева Sport24.
"Динамо" открыло счет в середине первого тайма благодаря автоголу Павла Маслова. Впрочем, через несколько минут равновесие восстановил Виктор Мозес. Победу "Спартаку" во втором тайме принес Александр Соболев, который реализовал пенальти.
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