Романцев оценил перспективы возможного возвращения Карпина в "Спартак"
Известный тренер Олег Романцев оценил перспективы возможного возвращения наставника "Ростова" Валерия Карпина в московский "Спартак".
"История с Карпиным - палка о двух концах. С одной стороны, кто, как не Валерий, знает, что такое "Спартак", в котором он и директором успел поработать, и дважды был главным тренером. С другой, кроме решения игровых проблем, Карпину потребуется еще наладить и обстановку в коллективе. Хотя, то, что он находил верные решения в общении с такими непростыми персонажами, как Веллитон, Ари и Кариока, подтверждают - ему это по силам. Да и пара комплектов серебряных медалей тоже о чем-то да говорит. А за те сезоны, что он руководил командой, взлетов и падений у нее хватало. И расставание с ним, как со "сбитым летчиком", было не самым теплым", - цитирует 64-летнего специалиста СЭ.
Напомним, Калиниченко сделал прогноз на матч "Рубина" и "Спартака". | soccernews.ru
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