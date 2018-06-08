Романцев оценил шансы сборной России на ЧМ-2018

Экс-наставник сборной России Олег Романцев поговорил о шансах национальной команды на ЧМ-2018.

"Проблема россиян состоит в том, что в команде нет лидера. Нет игрока, вокруг которого может строиться игра. Из-за этого приходится надеяться на коллективные действия.

А поддержка фанатов может помочь российской сборной дойти до полуфинала. Такова наша миссия" - приводят слова Романцева российские СМИ.

Читайте также: ВЦИОМ определил число россиян, который верят в победу сборной России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru