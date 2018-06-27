Известный тренер Олег Романцев оценил шансы сборной России в противостоянии с Испанией в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира.

"Я, как и многие, считал, что лучше было бы получить в оппоненты португальцев - с ними у нас получается удачнее. Но, посмотрев, как с командой Фернандо Йерро сражались марокканцы, которые ни в чем не уступали европейцам, скажу: шанс пройти Испанию есть", - цитирует 64-летнего специалиста СЭ.

Напомним, о предстоящем матче высказался Саленко. | soccernews.ru