Романцев оценил шансы "Спартака" на чемпионство
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о шансах московского клуба на чемпионство.
"Думаю, "Спартак" находится в хорошем положении. Во-первых, они довольно надежно играют. Во-вторых, что очень радует, конкуренты слабенькие. "Локомотив" уступил аутсайдеру. "Зенит" две игры проиграл, так что там тоже не все в порядке. ЦСКА опасен, конечно.
Хотелось бы, чтобы все наши клубы прошли в еврокубках как можно дальше. Чтобы у них на несколько игр было больше, чем у нас, с прицелом говорю", - заявил Романцев.
После 12 туров "Спартак" лидирует в РПЛ, опережая ЦСКА на два очка.
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