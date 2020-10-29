Романцев оценил шансы "Спартака" на чемпионство

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о шансах московского клуба на чемпионство.

"Думаю, "Спартак" находится в хорошем положении. Во-первых, они довольно надежно играют. Во-вторых, что очень радует, конкуренты слабенькие. "Локомотив" уступил аутсайдеру. "Зенит" две игры проиграл, так что там тоже не все в порядке. ЦСКА опасен, конечно.

Хотелось бы, чтобы все наши клубы прошли в еврокубках как можно дальше. Чтобы у них на несколько игр было больше, чем у нас, с прицелом говорю", - заявил Романцев.

После 12 туров "Спартак" лидирует в РПЛ, опережая ЦСКА на два очка.

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