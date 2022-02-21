Романцев оценил шансы "Зенита" пройти "Бетис" в Лиге Европы
Фото твиттер "Спартака"
Бывший наставник московского "Спартака" Олег Романцев порассуждал о перспективах "Зенита" в противостоянии с "Бетисом" в раунде плей-офф Лиги Европы.
"Сине-бело-голубые" в первом матче на своём поле потерпели поражение со счётом 2:3.
"С учётом того, что забитые в гостях голы теперь оцениваются одинаково, победная миссия "Зенита" не представляется невыполнимой. К тому же оборона "Бетиса", как выяснилось, не из разряда непроходимых. Надеюсь, домашняя неудача даст толчок для выхода на игровой уровень, которым команда Семака блеснула в середине первого тайма. "Зенит" только споткнулся, а не упал!" - сказал Романцев.
"Бетис" примет "Зенит" в четверг, 24 февраля, в 23:00 по московскому времени.
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Романцев оценил шансы "Зенита" пройти "Бетис" в Лиге Европы
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