Романцев: очень разочаровали Ханни и Луис Адриано

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, кто из игроков красно-белых огорчил его а матче с "Зенитом" (1:1). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Очень разочаровали Ханни и Луис Адриано, в действиях которых оказалось слишком много брака. Для легионеров, которые должны быть на голову выше местных игроков, это недопустимо", - сказал Романцев.

"Спартак" занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. "Зенит" лидирует в чемпионате России.

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