Романцев: очень разочаровали Ханни и Луис Адриано
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, кто из игроков красно-белых огорчил его а матче с "Зенитом" (1:1). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Очень разочаровали Ханни и Луис Адриано, в действиях которых оказалось слишком много брака. Для легионеров, которые должны быть на голову выше местных игроков, это недопустимо", - сказал Романцев.
"Спартак" занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. "Зенит" лидирует в чемпионате России.
А еще: Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 6 апреля| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11