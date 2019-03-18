Романцев: очень разочаровали Ханни и Луис Адриано

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Романцев: очень разочаровали Ханни и Луис Адриано

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, кто из игроков красно-белых огорчил его а матче с "Зенитом" (1:1). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Очень разочаровали Ханни и Луис Адриано, в действиях которых оказалось слишком много брака. Для легионеров, которые должны быть на голову выше местных игроков, это недопустимо", - сказал Романцев.

"Спартак" занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. "Зенит" лидирует в чемпионате России.

А еще: Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 6 апреля| http://soccernews.ru

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