Романцев: "От встречи ЦСКА и "Спартака" жду зрелища"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал о том, чего ожидает от предстоящего матча "красно-белых" против ЦСКА.

"Что жду от субботнего дерби? Зрелища. Победит тот, кто забьет первым. Надеюсь, что это будет "Спартак", - сказал Романцев.

Напомним, что матч ЦСКА - "Спартак" пройдет 12 августа. Начало в 17:30. | http://soccernews.ru