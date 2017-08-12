Романцев: "От встречи ЦСКА и "Спартака" жду зрелища"

Теги спартак москвацска москва

Романцев: "От встречи ЦСКА и "Спартака" жду зрелища"Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал о том, чего ожидает от предстоящего матча "красно-белых" против ЦСКА. 

"Что жду от субботнего дерби? Зрелища. Победит тот, кто забьет первым. Надеюсь, что это будет "Спартак", - сказал Романцев. 

Напомним, что матч ЦСКА - "Спартак" пройдет 12 августа. Начало в 17:30.  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Ростов 6 13
3 Локомотив Москва 5 13
4 ЦСКА Москва 6 12
5 Краснодар 5 10
6 Ахмат 5 9
7 Уфа 6 9
8 Спартак Москва 6 8
9 Динамо Москва 6 7
10 Рубин 5 7
11 Урал 5 7
12 Тосно 5 3
13 Арсенал Тула 5 3
14 СКА Хабаровск 5 3
15 Анжи 6 3
16 Амкар 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов