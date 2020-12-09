Романцев отреагировал на увольнение Газизова из «Спартака»
Появилась реакция самого титулованный тренер в истории "Спартака" Олега Романцева на решение красно-белых о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым.
— Приглашение и увольнение Цорна, Газизова прошли мимо меня, не могу что-то комментировать - я с ними не знаком. Но вот то, что "Спартак" идет в лидирующей группе и претендент на чемпионство, наверное, заслуга и первого, и второго. Однако, руководство часто делает перестановки в расчете на усиление. Значит, у них есть более сильный вариант", - цитирует Романцева "РБ-Спорт".
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