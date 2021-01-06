Романцев перечислил причины неудач российских клубов в еврокубках

Экс-тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев поделился мнением о причинах неудач российских команд в еврокубках.

"Основная проблема — коронавирус. Из-за него сломалось все: календарь чемпионата, режим, тренировочный процесс", — сказал Романцев в интервью "СЭ".



"Однако, стоит быть честным, все команды в Европе были в приблизительно равных условиях. И вот тут уже сказалось индивидуальное мастерство футболистов. Стало четко видно, что в этом компоненте наши игроки уступают. Даже "Брюгге" и "Зальцбург" стали проблемой для наших команд. Что уж говорить про "Баварию", "Атлетико" или "Челси".