Романцев перечислил причины неудач российских клубов в еврокубках

Теги олег романцев

Романцев перечислил причины неудач российских клубов в еврокубкахЭкс-тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев поделился мнением о причинах неудач российских команд в еврокубках.

"Основная проблема — коронавирус. Из-за него сломалось все: календарь чемпионата, режим, тренировочный процесс", — сказал Романцев в интервью "СЭ".

"Однако, стоит быть честным, все команды в Европе были в приблизительно равных условиях. И вот тут уже сказалось индивидуальное мастерство футболистов. Стало четко видно, что в этом компоненте наши игроки уступают. Даже "Брюгге" и "Зальцбург" стали проблемой для наших команд. Что уж говорить про "Баварию", "Атлетико" или "Челси".

Быстрота мышления, работа с мячом, поиск свободных зон - во всех этих вещах наши команды пока не могут тягаться с европейскими". 

Читать также: Романцев назвал оптимальный вариант на замену Тедеско в "Спартаке" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 5 января

Главные новости дня: 5 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов