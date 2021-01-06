Романцев перечислил причины неудач российских клубов в еврокубках
Экс-тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев поделился мнением о причинах неудач российских команд в еврокубках.
"Основная проблема — коронавирус. Из-за него сломалось все: календарь чемпионата, режим, тренировочный процесс", — сказал Романцев в интервью "СЭ".
"Однако, стоит быть честным, все команды в Европе были в приблизительно равных условиях. И вот тут уже сказалось индивидуальное мастерство футболистов. Стало четко видно, что в этом компоненте наши игроки уступают. Даже "Брюгге" и "Зальцбург" стали проблемой для наших команд. Что уж говорить про "Баварию", "Атлетико" или "Челси".
Быстрота мышления, работа с мячом, поиск свободных зон - во всех этих вещах наши команды пока не могут тягаться с европейскими".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18