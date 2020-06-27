Романцев поделился мнением о матче "Сочи" - "Ростов"

Легендарный российский тренер Олег Романцев высказал свою позицию по поводу скандального матча между "Сочи" и "Ростовом".

"На месте "Сочи" я бы согласился перенести игру с "Ростовом", ни секунды не задумываясь! И не потому, что там работает Валера Карпин (смеется). Просто я в футболе никогда очками не торговал. Да и на чужой беде, как известно, счастья не построишь!" - сказал Романцев.