Романцев пообещал назвать нового чемпиона России после стартовых туров

Теги спартак москвадинамо москва

Романцев пообещал назвать нового чемпиона России после стартовых туровБывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев пообщался с журналистами после игры "красно-белых" с "Динамо" (2:2) в стартовом матче чемпионата России.

По словам специалиста, он пока не может сказать, кто займет первое место в турнире.

"Такие матчи учат: легких побед не бывает, и делают еще злее, что никогда не мешает. Что дальше? Помните, перед прошлым сезоном я сказал, что "Спартак" станет чемпионом. А потом, после 2:4 в Питере, вновь подтвердил, что верю в свой прогноз. Но тогда уже видел в деле ЦСКА и "Зенит".

Пройдет три-четыре тура, я посмотрю, как выглядят армейцы и команда Манчини, и потом вновь скажу, у кого будет золотой финиш", - сказал он.

Читайте: Калитвинцев: "Мы заслужили ничью в матче со "Спартаком" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва 1 3
2 Зенит Санкт-Петербург 1 3
3 Краснодар 1 3
4 Уфа 1 3
5 Ахмат 1 3
6 Локомотив Москва 1 3
7 Спартак Москва 1 1
8 Ростов 1 1
9 Динамо Москва 1 1
10 Урал 1 1
11 Рубин 1 0
12 Анжи 1 0
13 Амкар 1 0
14 Арсенал Тула 1 0
15 Тосно 1 0
16 СКА Хабаровск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов