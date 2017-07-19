Романцев пообещал назвать нового чемпиона России после стартовых туров

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев пообщался с журналистами после игры "красно-белых" с "Динамо" (2:2) в стартовом матче чемпионата России.

По словам специалиста, он пока не может сказать, кто займет первое место в турнире.

"Такие матчи учат: легких побед не бывает, и делают еще злее, что никогда не мешает. Что дальше? Помните, перед прошлым сезоном я сказал, что "Спартак" станет чемпионом. А потом, после 2:4 в Питере, вновь подтвердил, что верю в свой прогноз. Но тогда уже видел в деле ЦСКА и "Зенит".

Пройдет три-четыре тура, я посмотрю, как выглядят армейцы и команда Манчини, и потом вновь скажу, у кого будет золотой финиш", - сказал он.

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