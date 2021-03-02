Романцев попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

СМИ стало известно о срочной госпитализации бывшего наставника московского "Спартака" и сборной России Олега Романцева.

Как сообщает "Пятый канал", 67-летний специалист находится в реанимации одной из столичных больниц в состоянии средней степени тяжести.

У тренера диагностированы острый коронарный синдром и инфаркт.

Романцев завершил карьеру в 2005 году, с тех пор он работал только консультантом в "Нике" и "Спартаке".

В активе легендарного наставника 19 выигранных трофеев с "красно-белыми".

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