Романцев: "Работа над ошибками Черчесовым проведена хорошо"

Известный тренер Олег Романцев похвалил наставника сборной России Станислава Черчесова игру его команды в товарищеском матче против Испании.

"Ну что, после матча с испанцами можно смело сказать - работа над ошибками Черчесовым проведена хорошо. Это тот самый случай, когда про ничью можно сказать - она была в нашу пользу. Мы не тянули с выходом из обороны, постоянно стремились обострять игру, с первых и до последних минут прессинговали", - цитирует Романцева СЭ.

Напомним, Карпин отметил позитивные моменты в игре сборной России. | soccernews.ru