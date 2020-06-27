Романцев раскритиковал Гончаренко

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Романцев раскритиковал Гончаренко

Легендарный российский тренер Олег Романцев выразил недовольство поведением наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

Напомним, что белорусский специалист после разгрома своей команды от "Зенита" (0:4) написал заявление об увольнении и уехал в Беларусь.

"При всём уважении к Гончаренко считаю, что он неправ. Ни молодость, ни сдавшие нервы не могут служить здесь оправданиями. Даже если тренер находится в состоянии аффекта, он обязан держать себя в руках. Это неписаный закон профессии. Ведь всё, что с ним происходит, видят игроки, с которыми ему дальше работать. Хотя по-человечески Виктора Михайловича понимаю - сам не раз бывал в таких передрягах. А потому уверен, сейчас он жалеет о случившемся", - сказал Романцев.

По последним данным, Гончаренко уже готов вернуться к исполнению своих обязанностей, однако руководство ЦСКА теперь думает о целесообразности дальнейшего сотрудничества с тренером.

Не пропустите: Романцев поделился мнением о матче "Сочи" - "Ростов". | http://soccernews.ru
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