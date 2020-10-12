Романцев рассказал историю, как Кульков отказался от премиальных
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, как экс-игрок "красно-белых" Василий Кульков однажды отказался от премиальных. 10 октября Кульков в возрасте 54 лет ушел из жизни после тяжелой болезни.
"Это футболист, который отказался от премиальных после выигранного матча, на моей памяти такого больше не было. Его вызывали к руководству, но он категорически отказался, потому что Кульков посчитал, что играл слабо и не заслужил этих премиальных. Это говорит о его человеческих качествах. О нем можно рассказывать часами, днями, потому что вся его жизнь до отъезда за границу прошла рядом со мной. Для меня это огромная потеря", — сказал Романцев в интервью YouTube-каналу "Дневник фаната".
Кульков выступал за московский "Спартак" с 1989 по 1991, а также с 1995 по 1997 годы. Также он играл за каширское "Динамо", "Красную Пресню", "Спартак" (Владикавказ), "Бенфику", "Порту", "Миллуолл", "Зенит", "Крылья Советов", "Алверку" и "Шатуру". За сборную России сыграл 21 матч и забил 5 голов. Двукратный чемпион Португалии, чемпион СССР, обладатель Кубка России.
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