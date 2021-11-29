Романцев рассказал, как он уговорил Карпина не уходить из сборной России

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев рассказал, как ему удалось уговорить Валерия Карпина не покидать пост наставника сборной России.

"Сказал Карпину то, что говорил всегда в "Спартаке", — не сдаваться ни при каких обстоятельствах и идти дальше! Считаю, к поражению в Хорватии привели не ошибки при подготовке. Просто на сегодня соперник оказался реально сильнее нас в техническом оснащении. Именно поэтому хорваты опасно атаковали даже на таком поле. В той ситуации им некуда было деваться, требовалось идти вперёд. А мы так и не смогли приспособиться к залитому дождём газону — не хватило умения", — приводит слова Романцева "Спорт-экспресс".

Напомним, Карпин после поражения России в матче с Хорватией (0:1), заявил, что он не исключает своего ухода из национальной команды. Впрочем, через несколько дней тренер принял решение остаться и будет руководить сборной в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. В полуфинале стыков россияне сыграют с Польшей.

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