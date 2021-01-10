Романцев рассказал о несостоявшемся переходе Титова в "Баварию"
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, что экс-полузащитник московского клуба Егор Титов мог перейти в мюнхенскую "Баварию".
"Вы знаете, для меня он звезда. С Егором был такой случай: его приглашала "Бавария". Ко мне приходят ее представители и говорят, что так и так, мы хотим вашего центрального нападающего, полузащитника, нам такой игрок очень нужен. Я отвечаю: "Только в одном случае. Сначала вы переговорите с Егором. Он придет ко мне – и тогда буду разговаривать с вами".
Больше они ко мне не приходили, потому что, как я понял, Егор не дал им добро. Меня часто спрашивают, заиграл бы он в "Баварии". Твердо верю: 100% заиграл бы и был бы ведущим игроком", – сказал Романцев в программе "Мама знает все".
Титов является воспитанником "Спартака". За московский клуб он играл с 1992 по 2008 годы. В составе "красно-белых" Титов шесть раз становился чемпионом России. Также играл за "Химки", "Локомотив" (Астана) и тульский "Арсенал". С 2015 по 2016 годы входил в тренерский штаб "Спартака".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20