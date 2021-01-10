Романцев рассказал о несостоявшемся переходе Титова в "Баварию"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, что экс-полузащитник московского клуба Егор Титов мог перейти в мюнхенскую "Баварию".

"Вы знаете, для меня он звезда. С Егором был такой случай: его приглашала "Бавария". Ко мне приходят ее представители и говорят, что так и так, мы хотим вашего центрального нападающего, полузащитника, нам такой игрок очень нужен. Я отвечаю: "Только в одном случае. Сначала вы переговорите с Егором. Он придет ко мне – и тогда буду разговаривать с вами".

Больше они ко мне не приходили, потому что, как я понял, Егор не дал им добро. Меня часто спрашивают, заиграл бы он в "Баварии". Твердо верю: 100% заиграл бы и был бы ведущим игроком", – сказал Романцев в программе "Мама знает все".

Титов является воспитанником "Спартака". За московский клуб он играл с 1992 по 2008 годы. В составе "красно-белых" Титов шесть раз становился чемпионом России. Также играл за "Химки", "Локомотив" (Астана) и тульский "Арсенал". С 2015 по 2016 годы входил в тренерский штаб "Спартака".

Не пропустите: Стало известно, во сколько обойдется "Спартаку" трансфер Хендрикса. | http://soccernews.ru