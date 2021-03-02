Романцев рассказал о своём текущем состоянии

Бывший наставник московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев прокомментировал состояние своего здоровья после операции на сердце.

"Вчера я почувствовал себя плохо, стало трудно дышать. Вызвали "Скорую", она очень быстро приехала. Констатировали предынфарктное состояние, отвезли в отделение реанимации 51-й больницы в Филях.

Сразу положили на операционный стол, сделали операцию, поставили стент. Самочувствие у меня резко улучшилось. Хотел даже тут же отправиться домой, но сказали, что не стоит торопиться. Сегодня осмотрел врач, он также отметил, что всё в порядке, но попросил на денёк задержаться в больнице", - рассказал Романцев.

Тренер завершил карьеру в 2005 году, с тех пор он работал только консультантом в "Нике" и "Спартаке". В его активе 19 выигранных трофеев с "красно-белыми".

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