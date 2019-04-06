Романцев сделал прогноз на дерби между "Спартаком" и ЦСКА
Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России между "красно-белыми" и ЦСКА.
"Счёт я никогда не называю. Но, думаю, с разницей в один мяч победит "Спартак". По крайней мере, буду за это болеть. Главное, чтобы в команде Кононова нашёлся в этот день такой же Карпин, который был у меня 29 лет назад во встрече с ЦСКА", - сказал Романцев.
В чемпионате СССР 1990 года "Спартак" обыграл ЦСКА со счётом 5:4. Тогда одним из главных героев матча стал 21-летний дебютант Валерий Карпин, который вышел на замену в конце поединка. На 82-й минуте при счёте 3:4 после его прострела защитник армейцев Сергей Фокин срезал мяч в свои ворота, а спустя три минуты он отдал голевой пас на Сергея Родионова.
Очередное московское дерби состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
Не пропустите: "Спартак" и ЦСКА выбрали игровую форму на очный матч чемпионата России. | http://soccernews.ru
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