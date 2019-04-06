Романцев сделал прогноз на дерби между "Спартаком" и ЦСКА

Теги олег романцевспартак москвацска москвавалерий карпин

Романцев сделал прогноз на дерби между "Спартаком" и ЦСКА

Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России между "красно-белыми" и ЦСКА.

"Счёт я никогда не называю. Но, думаю, с разницей в один мяч победит "Спартак". По крайней мере, буду за это болеть. Главное, чтобы в команде Кононова нашёлся в этот день такой же Карпин, который был у меня 29 лет назад во встрече с ЦСКА", - сказал Романцев.

В чемпионате СССР 1990 года "Спартак" обыграл ЦСКА со счётом 5:4. Тогда одним из главных героев матча стал 21-летний дебютант Валерий Карпин, который вышел на замену в конце поединка. На 82-й минуте при счёте 3:4 после его прострела защитник армейцев Сергей Фокин срезал мяч в свои ворота, а спустя три минуты он отдал голевой пас на Сергея Родионова.

Очередное московское дерби состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Спартак" и ЦСКА выбрали игровую форму на очный матч чемпионата России. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эмери может возглавить "Милан"

Эмери может возглавить "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 44
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
3 Краснодар Краснодар 21 38
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 37
5 Спартак Москва Спартак Москва 21 36
6 Ростов Ростов 21 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург Оренбург 21 29
9 Рубин Рубин 21 29
10 Ахмат Ахмат 21 27
11 Динамо Москва Динамо Москва 22 24
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 24
13 Урал Урал 21 23
14 Анжи Анжи 22 19
15 Уфа Уфа 21 17
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов