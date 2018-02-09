Романцев: "Спартак" имеет все шансы стать чемпионом"

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Романцев: "Спартак" имеет все шансы стать чемпионом"
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев считает, что "красно-белые" сохраняют шансы на чемпионский титул.

"Спартак" имеет все шансы стать чемпионом. Многое, если не все, будет зависеть от первой после перерыва игры с "Локомотивом". "Зенит"? Что-то не верю я в питерский клуб. У них много классных игроков, но нет команды. Если у "Зенита" получится создать мощный коллектив, то будет нелегко всем лидерам.

Я смотрю контрольные матчи "Спартака" на сборах? Сразу скажу, что результаты – не показатель. На мой взгляд, все идет по нарастающей. Раньше все команды из чемпионата СССР собирались на черноморском побережье Кавказа. Так тех, кто там часто побеждал, сразу записывали в кандидаты на вылет! Победы говорили только о том, что команда не занимается тренировочным процессом, а играет налегке. Поэтому сейчас спартаковским болельщикам расстраиваться не нужно", - приводят слова Романцева российские СМИ.

Напомним, что после 20 туров "Спартак" занимает третье место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков.

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Dinamo-67

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Пьянь

Обыграет Локомотив в 21 туре и уже -5 от лидера. А после этого играть еще 9 матчей и у Спартака ни одного соперника из топ-6.

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