Романцев: "Спартак" попал в группу надежды"

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Романцев: "Спартак" попал в группу надежды"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев дал оценку жеребьёвке группового раунда Лиги Чемпионов, по итогам которой "красно-белым" в соперники достались "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор".

"Если учесть, что не попались те же "Реал" с "Баварией" или ПСЖ, то можно считать, что "Спартаку" повезло с группой. Разумеется, "Севилья" - не подарок. А "Ливерпуль", пожалуй, классом повыше. Это клуб с большими традициями. Испанцы и англичане играют в разный футбол, но одинаково опасны для любого соперника. А с учётом того, что в "Спартаке" футболистов, выступавших на таком уровне, не так много, они опасны вдвойне. Но я считаю, что "Спартак" попал в группу надежды" - сказал Романцев.

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