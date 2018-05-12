Романцев: "Такими бойцами, как Дзюба, сборная не должна разбрасываться"

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев считает, что Артем Дзюба справедливо включен в расширенный список национальной команд на ЧМ-2018.

"Что касается Дзюбы, то неожиданностью это не стало. Артем и в "Арсенале" показал, что тульская ссылка его не сломала и качества забивного форварда-лидера он сохранил. Такими футболистами с характером бойца грех разбрасываться.

Что касается Глушакова и Дмитрия Комбарова, то здесь мне сложно объяснить решение Станислава Саламовича. Как главный тренер, он отвечает за все то, что происходит в сборной и ее результат. А значит, имеет право на любые решения.

Быть может, на их позиции он хочет посмотреть кого-то из новичков. Обычно в таких случаях говорят, что все расставит по местам только время", – сказал Романцев.

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