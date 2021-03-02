Романцев впервые прокомментировал перенесённый инфаркт

Бывший наставник московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев сделал заявление о перенесённом инфаркте.

67-летний специалист сегодня был экстренно госпитализирован и прооперирован в одной из столичных больниц.

"Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация тоже была неожиданной, по скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт. Врач говорит, чудом успели - я поздно обратился, прединфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст", - сказал Романцев.

Тренер завершил карьеру в 2005 году, с тех пор он работал только консультантом в "Нике" и "Спартаке". В его активе 19 выигранных трофеев с "красно-белыми".

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