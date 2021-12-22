Романцев выбрал игрока года в России

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Романцев выбрал игрока года в России

Фото: инстаграм Александра Селихова/Автор неизвестен

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев выбрал голкипера "красно-белых" Александра Селихова лучшим игроком по итогам 2021 года, сообщает "Спорт-экспресс".

Также экс-наставник выбрал в пятерку лучших нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, защитника "Спартака" Георгия Джикию, полузащитника "Монако" Александра Головина и форварда "Уфы" Гамида Агаларова.

В нынешнем сезоне 27-летний Селихов провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах и пропустил 12 голов.

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