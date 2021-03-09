Романцев выписан из больницы и прокомментировал свое состояние
Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев сегодня, 9 марта, был выписан из больницы после перенесенного операции на сердце вследствие инфаркта.
"Мое состояние сегодня признали удовлетворительным и отпустили домой, хотя будут продолжать наблюдать за здоровьем. Меня очень порадовал матч "Спартака" с "Краснодаром", возможно, именно из-за этого состояние и позволило выписать из больницы. Огромная благодарность болельщикам команды за баннер на трибуне с моим изображением, я его видел", - сказал Романцев.
Напомним, легенда "красно-белых" перенес инфаркт и был госпитализирован утром 2 марта. Позже появилась информация, что ему была проведена успешная операция на сердце.
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