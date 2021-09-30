Романцев высказался о отказе Дзюбы от вызова в сборную Россию
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
Экс-тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев поделился мнением о решении нападающего "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от вызова в состав в национальной команды.
"Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную. Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней.
Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал. Тем более что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера.
И в этом процессе подобные моменты не помогают делу. Но это только мое мнение", – рассказал Романцев.
Напомним, что главный тренер сборной России Валерий Карпин внес Дзюбу в заявку на октябрьские матчи, однако российский форвард отказался от вызова сказав, что еще не в форме.
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