Романцев высказался о желании Быстрова возглавить "Спартак"
Фото: инстаграм Владимира Быстрова/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о словах экс-игрока "красно-белых" Владимира Быстрова, который заявил о готовности возглавить московский клуб.
"Сейчас многие готовы "окунуться" в спартаковские дела. А если исходить из кошмара в Питере, то хуже точно не будет. И зная характер весельчака Володи, его стремление всегда идти напролом, может, и правда встряхнет "Спартак". Если, конечно, не шутит. Так что пусть окунается. Вот только во что?" - приводит слова Романцева "Спорт-Экспресс".
37-летний Быстров выступал за "Спартак" с 2005 по 2009 годы. В 2018 году он завершил карьеру. В последнее время работает телевизионным экспертом, тренерского опыта не имеет.
Не пропустите: "Спартак" пока не планирует увольнять Виторию. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" определился с будущим Кариуса
-
Президент "Урала" жёстко высказался о возможной реформе РПЛ, назвав её разработчика "обкуренным голландцем"
-
"Норвич" установил антирекорд АПЛ
-
"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
Фанаты "Легии": "Хотим Черчесова"
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" поспорят за форварда "Реала"
-
Тренер "Уфы" Стукалов оценил уровень лучшего бомбардира РПЛ Агаларова
-
Месси собирается стать спортивным директором "Барселоны"
-
"Милан" прервал рекордную серию Моуринью в чемпионате Италии
-
Куман намерен получить неустойку от "Барселоны" в полном объёме
-
Селезнёв рассказал, когда завершит карьеру
-
Конте ответил на предложение "Тоттенхэма"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Ростовом"
-
Главные новости дня: 31 октября
-
Успехи ПСЖ и "Марселя", провал "Монако": результаты 12-го тура Лиги 1
-
"Милан" обыграл "Рому" Моуринью
-
"Марсель" обыграл "Клермон" и вошел в топ-3 Лиги 1
-
Федун подал в суд на известного журналиста
-
Ибрагимович забил юбилейный гол в клубной карьере
-
"Заря" уничтожила "Металлист-1925" в чемпионате Украины