Романцев высказался о желании Быстрова возглавить "Спартак"

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Романцев высказался о желании Быстрова возглавить "Спартак"

Фото: инстаграм Владимира Быстрова/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о словах экс-игрока "красно-белых" Владимира Быстрова, который заявил о готовности возглавить московский клуб.

"Сейчас многие готовы "окунуться" в спартаковские дела. А если исходить из кошмара в Питере, то хуже точно не будет. И зная характер весельчака Володи, его стремление всегда идти напролом, может, и правда встряхнет "Спартак". Если, конечно, не шутит. Так что пусть окунается. Вот только во что?" - приводит слова Романцева "Спорт-Экспресс".

37-летний Быстров выступал за "Спартак" с 2005 по 2009 годы. В 2018 году он завершил карьеру. В последнее время работает телевизионным экспертом, тренерского опыта не имеет.

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