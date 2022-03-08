Романцев высоко отозвался об игре "Спартака" в дерби с "Динамо"
Фото твиттер "Спартака"
Бывший наставник московского "Спартака" Олег Романцев похвалил "красно-белых" за матч 20-го тура РПЛ против "Динамо" (2:0).
"Если честно, игра "Спартака" в первом тайме стала для меня приятной неожиданностью. Причём счёт абсолютно по игре! "Спартак" играл качественнее во всех отношениях: больше двигался, чаще менял направление атак, при отходе успевал вовремя перекрывать свободные зоны. Не случайно до перерыва у "Динамо" не было ни одного удара в створ. И это при том, что команда располагает такими острыми и забивными игроками, как Грулёв, Захарян и, конечно, Смолов.
"Спартак" подарил надежду на лучшие времена. И надо в это верить. А "Динамо" разочаровало, поставив под сомнение серьёзность своих претензий в споре с "Зенитом". А по-настоящему порадовали 20 тысяч болельщиков. Значит, жив футбол и будет жить!" - сказал Романцев.
Напомним, что "Спартак" идёт на 9-м месте в таблице РПЛ, набрав 26 очков в 20 турах. В декабре команду возглавил итальянец Паоло Ваноли.
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